В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка. Еще одну трагедию удалось предотвратить днем ранее. Спасатели призывают петербуржцев к осторожности при нахождении у водоёмов в период аномальной жары, установившейся в Петербурге.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о ЧП с ребенком поступило в четверг в 15:05 мск.

«Через считанные минуты на место прибыли спасатели, однако помочь ребенку было уже невозможно: водолазы доставили тело утонувшей на берег. Как выяснилось, компания из четверых детей находилась на водоеме без присмотра взрослых», — рассказали в ГУ МЧС.

Ранее, вечером 5 июня, на Шуваловском карьере в Петербурге едва не утонули две 13-летние девочки. Крики о помощи одной из утопающих услышал проходивший мимо мужчина, он бросился в воду и вытащил ребенка. На берегу мужчина оказал пострадавшей первую помощь, затем подоспели спасатели. Обе девочки были отправлены в больницу.

Спасатели призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах и следить за детьми.

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