Директор МУП в Бурятии чуть не сломал руку журналистке

Прибайкальский район, Бурятия, , 16:25 — REGNUM Директор муниципального предприятия в Прибайкальском районе Бурятии едва не сломал руку журналистке, когда та попыталась взять у него комментарий. Инцидент произошёл в посёлке Таловка, куда съемочная группа ГТРК «Бурятия» выехала после жалоб местных жителей.

По их словам, жители привыкли по несколько дней жить без воды, а зимой фактически без отопления, хотя регулярно платят по счетам МУП «Ильинка». Чтобы согреться зимой, они вынуждены греть постели бутылками с горячей водой. Проблема, по мнению жителей, в том, что котельную предприятие топит не углём, а щепой.

Однако попытка получить комментарий у директора МУП Сергея Данилова закончилась, даже не начавшись. На кадрах сюжета видно, как чиновник садится в свою машину и несколько раз с силой пытается захлопнуть дверь, несмотря на руку журналистки с микрофоном.

«В том, какие люди заведуют системой ЖКХ в Таловке, мы убедились на собственном опыте. И написали заявление в полицию. А этот сюжет просим считать официальным обращением в прокуратуру», — отметила корреспондент.

Сам директор заявил, что к этому времени взял деньги в кассе, поэтому ни с кем не имел права разговаривать.

«Они попросили комментарий, я сказал, что мы не договаривались ни о чем и сейчас разговаривать не буду. Сел в машину, а она давай совать руку. Я открыл дверь, она убрала, я давай закрывать — она снова засунула микрофон и так три раза. Вытащила руку, и я захлопнул. Вперед ехать, а они меня заблокировали трехногой камерой. Я тихонько сдал назад и уехал. Сдал деньги и вернулся, а их уже нет», — рассказал сайту Infpol Сергей Данилов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте произошла драка между журналистом и директором БурНИИСХ Лубсаном Будажаповым. Корреспондент местного телеканала получил несколько ударов «ногами по нижним конечностям» и «удары ладонью по лицу» от профессора за попытку узнать подробности об использовании институтом своего участка земли.

Читайте также: В Бурятии профессор НИИ сельского хозяйства побил назойливого журналиста

В конце мая глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия-24» из-за вопросов по поводу пострадавших от пожаров 2015 года, живущих в нечеловеческих условиях.

Читайте также: В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом