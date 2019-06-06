Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Танзании трое школьниц утонули в озере Виктория

Происшествия

Причиной трагедии стала перевернувшаяся лодка

Гейта, Танзания, 6 июня 2019, 16:00 — REGNUM  Трое учениц четвертого класса старшей школы Макуругуси, расположенной в области Гейта, утонули в озере Виктория после того, как их лодка перевернулась, передает газета Mtanzania.

По информации издания, на озере Виктория школьницы готовили выпускной проект.

Темой их проекта было влияние увеличения числа людей на окружающую среду.

Начальник полиции области Гейта Мпонджоли Мвабуламбо рассказал, что всего в лодке находилось пять учеников, двое из них смогли спастись. Лодка перевернулась 4 июня в 120 метрах от берега.

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Происшествия на воде
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