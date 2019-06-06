Ежедневно в ФРГ жертвами изнасилований становятся около 40 детей — полиция

Берлин, , 15:33 — REGNUM Число половых преступлений против несовершеннолетних в Германии увеличилось в 2018 году на 6%. Согласно отчету полиции за минувший год, каждый день в стране совершаются около 40 подобных преступлений, передает немецкий канал n-tv 6июня.

«Большинство преступлений против детей происходят хоть и за закрытыми дверями, зачастую внутри семьи или социальной группы, но рядом с нами, и часто на протяжении многих лет», — сказал глава Федерального управления уголовной полиции Хольгер Мюнх.

В 2018 году жертвами изнасилований в Германии стали 14 606 детей. Полиция отмечает, что уровень сокрытия таких преступлений чрезвычайно высок, поскольку многие семьи предпочитают утаивать проблему, если насильник происходит из ближайшего окружения ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания проинформировали, что в 2018 году двое полицейских использовали свое служебное положение для сексуальных домогательств в отношении девочек-подростков.

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