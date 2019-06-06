Четверг, 6 Июня 2019 года
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Монгольские дипломаты задержаны с 70 кг героина

Происшествия

Наркотики были упакованы в два чемодана

Улан-Батор, 6 июня 2019, 15:01 — REGNUM  70 кг героина общей стоимостью 3 млн евро были обнаружены при задержании монгольских дипломатов в Дрездене — об этом сообщила газета Bild.de.

По данным издания, дипломаты арестованы и сейчас находятся в следственном изоляторе, наркотики обнаружены в автомобиле с дипломатическими номерами, в 2 чемоданах.

Консульское управление Министерства иностранных дел Монголии подтвердило факт задержания.

«Подозреваемые работают в генеральном консульстве в Стамбуле. Один из них дипломат, другой-водитель. Мы не можем раскрывать их имена. Министерство иностранных дел не скрывало происходящее, как только мы получили информацию связывались с их семьей. Мы обязаны сохранить личные тайны по просьбе семьи подозреваемых», — заявил представитель МИД Монголии.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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