Монгольские дипломаты задержаны с 70 кг героина

Улан-Батор, 6 июня 2019, 15:01 — REGNUM 70 кг героина общей стоимостью 3 млн евро были обнаружены при задержании монгольских дипломатов в Дрездене — об этом сообщила газета Bild.de.
По данным издания, дипломаты арестованы и сейчас находятся в следственном изоляторе, наркотики обнаружены в автомобиле с дипломатическими номерами, в 2 чемоданах.
Консульское управление Министерства иностранных дел Монголии подтвердило факт задержания.
«Подозреваемые работают в генеральном консульстве в Стамбуле. Один из них дипломат, другой-водитель. Мы не можем раскрывать их имена. Министерство иностранных дел не скрывало происходящее, как только мы получили информацию связывались с их семьей. Мы обязаны сохранить личные тайны по просьбе семьи подозреваемых», — заявил представитель МИД Монголии.