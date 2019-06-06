Четверг, 6 Июня 2019 года
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ИГ* взяло ответственность за атаку на востоке ДР Конго

Происшествия

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бени, Конго, 6 июня 2019, 14:23 — REGNUM  Пресс-служба ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об атаке в городе Бени. В результате нападения террористов погибли более 10 человек, передает RFI Kiswahili.

Террористы заявили о 25 раненых.

По информации издания, группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает сотрудничество с местной группировки ADF Nalu. Они осуществляют совместные атаки на востоке страны, где разразилась вспышка лихорадки Эбола.

На этой неделе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталось совершить атаку на штаб армии ДР Конго в городе Рвангома, однако из-за неудачи боевики были вынуждены скрыться.

Местные жители востока ДР Конго подвергаются атакам боевиков с 2014 года. Они требуют немедленного вмешательства властей и прекращения беспорядков.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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