Певец Пенкин открестился от раненого охранника

Москва, , 13:57 — REGNUM Российский певец Сергей Пенкин назвал недостоверной информацию о том, что его охранник госпитализирован с ранением. Об этом 6 июня пишут «Известия».

Артист заявил, что появившиеся в СМИ сообщения — неправда. Он добавил, что про него «много чего пишут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила факт обнаружения на Ярцевской улице мужчины с огнестрельным ранением. Пострадавший был ранен в голову, его госпитализировали. Отмечалось, что у мужчины — большие долги.

По сообщениям СМИ, пострадавший москвич — сотрудник охраны певца Пенкина. Сергей Пекин известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы. Артист исполняет русские народные песни, романсы, популярные западные шлягеры.

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