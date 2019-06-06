СКР проверяет бездействие полиции после избиения женщины в Подмосковье

Подольск, Московская область, , 13:55 — REGNUM Следователи начали проверку после сообщений СМИ об избиении беременной женщины и бездействии полиции в Подольске Московской области, сообщает 6 июня пресс-служба регионального главного управления СКР.

Отмечается, что в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в одном из домов соседи, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, избили женщину ногами, после чего столкнули с лестницы.

В сюжете также сообщалось, что сотрудники полиции бездействовали и не организовали проверку по данному факту, хотя заявление было подано еще 3 июня. О состоянии здоровья женщины не сообщается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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