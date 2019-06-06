Виновник автокатастрофы в Москве экстрадирован из Северной Македонии

Москва, , 13:30 — REGNUM Гражданин РФ Степан Пилипенко экстрадирован из Северной Македонии, сообщили журналистам 6 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Пилипенко обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, преступление совершено вечером 7 января 2017 года. Пилипенко в состоянии опьянения управлял автомобилем «Инфинити FX35» и на Кутузовском проспекте в Москве выехал на полосу встречного движения. В результате его действий произошло столкновение с автомобилем «Сузуки SX 4», водитель которого получила травмы, а пассажир скончался в больнице.

Ранее Пилипенко уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Северной Македонии и доставили в РФ.