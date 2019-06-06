В Воронежской области бывшего учителя будут судить за воспитание утюгом

Воронеж, , 13:13 — REGNUM В Воронежской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего учителя Землянской средней школы Семилукского муниципального района Воронежской области — он обвиняется по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщила ИА REGNUM 6 июня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

По версии следствия, 20 марта этого года, в ходе урока технологии в пятом классе 61-летний учитель взял в кабинете нагретый утюг и прислонил его сначала к спине 11-летнего школьника, включив кнопку «отпаривание», а затем к бедру ребенка, причинив телесные повреждения. После этого учитель ударил мальчика гладильной доской по голове. Как пояснили в СКР, до этого учитель делал неоднократные замечания школьникам по поводу их шумного поведения, но дети на замечания не реагировали.

Сам учитель свою вину полностью признал. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее прокуратура Архангельской области прекратила уголовное дело в отношении учительницы, избившей семиклассников скакалкой — женщина принесла извинения потерпевшим и возместила ущерб. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

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