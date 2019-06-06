Четверг, 6 Июня 2019 года
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой

Происшествия

Под огнём оказалась также Васильевская насосная станция

Донецк, 6 июня 2019, 13:08 — REGNUM  Массированному обстрелу со стороны украинских формирований подвергся город Ясиноватая, сообщил 6 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

ВСУ применили миномёты и зенитные установки. Повреждения получили пять жилых домов и один автомобиль.

Обстрелу также подверглась территория Васильевской насосной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив около 90 единиц боеприпасов.

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