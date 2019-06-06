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В Москве ранен охранник певца Сергея Пенкина

Происшествия

Пострадавший доставлен в медучреждение

Москва, 6 июня 2019, 12:59 — REGNUM  Охранник певца Сергея Пенкина попал в больницу в Москве. Ранее мужчина был обнаружен в автомобиле на Ярцевской улице с огнестрельным ранением, сообщает РЕН ТВ.

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Пострадавшего госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве журналистам подтвердили факт происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, проводится проверка.

По данным источников, у мужчины были многочисленные долги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в московском заведении «Черный какаду» на Зеленом проспекте был ранен мужчина. Перестрелкой закончилась ссора, которая произошла между посетителями и сотрудниками. Известно, что один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил в мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

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