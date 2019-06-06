В Москве ранен охранник певца Сергея Пенкина

Москва, , 12:59 — REGNUM Охранник певца Сергея Пенкина попал в больницу в Москве. Ранее мужчина был обнаружен в автомобиле на Ярцевской улице с огнестрельным ранением, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Массовая драка в московском кафе переросла в перестрелку

Звезду шансона убили в Москве

Пострадавшего госпитализировали. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве журналистам подтвердили факт происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, проводится проверка.

По данным источников, у мужчины были многочисленные долги.

Также в сюжете: Конфликт двух компаний в московском ресторане закончился стрельбой

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в московском заведении «Черный какаду» на Зеленом проспекте был ранен мужчина. Перестрелкой закончилась ссора, которая произошла между посетителями и сотрудниками. Известно, что один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил в мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело следователя с огнестрельным ранением было обнаружено в Казани