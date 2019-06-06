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В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным

Происшествия

Проводить в последний путь Никиту пришли несколько сотен человек

Москва, 6 июня 2019, 12:52 — REGNUM  На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проводить в последний путь Никиту пришли несколько сотен человек. Торжественная церемония проходит с воинскими почестями.

Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин погиб 1 июня возле одного из баров в подмосковном Красногорске. Он стал очевидцем избиения двух человек и решил вступиться. В результате был окружён толпой и получил удар ножом в область груди, от которого скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали несколько участников драки. В убийстве спецназовца подозревается 41-летний Сергей Ходжаян. Свою вину мужчина не признаёт. Ещё двое задержанных, Сурен Маркосян и Нарек Степанян, подозреваются в хулиганстве. Все трое фигурантов дела арестованы судом.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство бывшего спецназовца ГРУ. Арестованы трое

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