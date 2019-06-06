Ростовский бизнесмен задержан за попытку нажиться на очистке реки Темерник

Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Ростовские полицейские провели обыски у директора одной из крупных строительных компаний, пытавшегося нажиться на очистке реки Темерник. Бизнесмен за невыполненные по факту работы получил 30 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Предприниматель выиграл тендер на выполнение работ по расчистке водоёма. Заключенный контракт на сумму 300 млн рублей включал в себя вывоз илового осадка со дна реки Темерник. Бизнесмен подделал документы, за что получил бюджетные деньги.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Стоит отметить, что в мае 2019 года на сайте правительства Ростовской области появилась информация о том, что министерством природных ресурсов и экологии с победителем электронного аукциона ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» был заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке участка реки Темерник. Согласно условиям договора, исполнитель должен расчистить участок водоёма от нового микрорайона Суворовский до Низового водохранилища общей протяженностью 8,5 км. Завершить масштабные работы планировалось к 1 декабря 2020 года.

Также сообщается, что с 2017 года на Дону реализуется региональная программа по реабилитации реки Темерник. В прибрежной зоне планируется обустроить экологический парк.