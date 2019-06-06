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В Германии осужден медбрат за убийство 85 человек

Происшествия

Ммужчина первоначально обвинялся в убийстве около 100 пациентов

В Германии осужден медбрат за убийство 85 человек
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Берлин, 6 июня 2019, 12:12 — REGNUM  42-летний бывший медбрат Нильс Хегель, подозреваемый в убийстве 85 пациентов, приговорен к пожизненному заключению. Такое решение принял в четверг утром, 6 июня, суд в Нижней Саксонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Бывший медбрат Нильс Хегель был приговорен в четверг к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов», — передает вещатель.

Отмечается, мужчина первоначально обвинялся в убийстве около 100 пациентов, гибель которых произошла с июня 1999 г. по 2005 г.

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