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ООН призывает власти ДР Конго расследовать массовые убийства на юге страны

Происшествия

В 2016 – 2017 годах боевики убили более 500 человек

Касаи, Конго, 6 июня 2019, 12:02 — REGNUM  Эксперты ООН призвали власти ДР Конго ускорить расследование по делу о массовых убийствах в провинции Касаи. Они требуют, чтобы все, причастные к преступлению, предстали перед судом передает RFI Kiswahili.

По информации издания, в 2016 — 2017 гг. в провинции Касаи были убиты более 500 человек. По подозрениям, атаки совершали боевики группировки Камвина Нсапу. В результате беспорядков около 1,3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои жилища — около 8000 человек становились беженцами ежедневно. Многие из них нашли убежище в соседней Анголе.

В новом докладе эксперты ООН заявили, что за три года только одно дело готово к судебным слушаниям, что вызывает опасения международного сообщества в том, что преступники останутся безнаказанными.

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Нераскрытые убийства
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