Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Индонезии предупредили о возникновении сильного дождя и ветра на Бали

Происшествия

Высота волн может достигать 2 метров

Джакарта, 6 июня 2019, 12:01 — REGNUM  В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении сильных дождей, сопровождаемых порывами ветра и высокими волнами в ряде регионов страны, сообщает Antaranews.

Согласно отчету индонезийского агентства, на Бали существует вероятность возникновения сильного дождя и ветра.

Ожидается, что высота волн в проливах Бали, Бадунг, Ломбок и южной части Индийского океана может достигать 2 метров.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщили о землетрясении магнитудой 3,9 в индонезийском городе Набире.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в индонезийском городе Набире

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