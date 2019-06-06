В Индонезии предупредили о возникновении сильного дождя и ветра на Бали

Джакарта, , 12:01 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении сильных дождей, сопровождаемых порывами ветра и высокими волнами в ряде регионов страны, сообщает Antaranews.

Согласно отчету индонезийского агентства, на Бали существует вероятность возникновения сильного дождя и ветра.

Ожидается, что высота волн в проливах Бали, Бадунг, Ломбок и южной части Индийского океана может достигать 2 метров.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщили о землетрясении магнитудой 3,9 в индонезийском городе Набире.

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