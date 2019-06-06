Четверг, 6 Июня 2019 года
11:46:46 МСК

В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

Происшествия

Личности погибших пока не установлены

Тбилиси, 6 июня 2019, 11:46 — REGNUM  По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот. Об этом 6 июня передает телеканал Rustavi2.

Сообщается, что вертолет разбился возле поселка Казбеги. Он принадлежал компании «Авиатор Плюс». Вертолет был выпущен в США в 2013 году.

Личности погибших пока не установлены. Причина крушения вертолета также пока не сообщается.

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Авиапроисшествия
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