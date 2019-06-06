В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека

Тбилиси, , 11:46 — REGNUM По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот. Об этом 6 июня передает телеканал Rustavi2.

Сообщается, что вертолет разбился возле поселка Казбеги. Он принадлежал компании «Авиатор Плюс». Вертолет был выпущен в США в 2013 году.

Личности погибших пока не установлены. Причина крушения вертолета также пока не сообщается.

Читайте также: Семеро военных погибли при крушении вертолета в Венесуэле