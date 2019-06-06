В Бурятии коммерсант вывезла из страны стратегических товаров на 16 млн

Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Директора коммерческого предприятия в Бурятии подозревают в незаконном вывозе из страны стратегически важных товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По версии следствия, с июля по октябрь 2017 года генеральный директор одной из коммерческих организаций, во исполнение внешнеторговых экономических контрактов, через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни совершила контрабанду стратегически важных товаров — пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной на общую сумму свыше 16 млн рублей», — отметили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Бурятии предложили ввести запрет на вывоз леса-кругляка из страны. По мнению инициатора, это позволит радикально решить накопившиеся проблемы в лесной отрасли, которая на 70−80% криминализирована. О временном эмбарго также заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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