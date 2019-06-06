В Запорожской области обнаружили нарколабораторию

Запорожье, Украина, , 11:04 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нарколаборатории в одном из населённых пунктов Запорожской области, заявили 6 июня в пресс-службе СБУ.

«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в нарколаборатории почти семь килограммов метадона и более ста литров прекурсоров. Стоимость изъятого наркотика на чёрном рынке составляет около 12,5 млн гривен», — сказано в сообщении», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что наркотики сбывали во многие регионы Украины по разветвлённой сети оптовых поставщиков.

По подозрению в организации нарколаборатории задержаны два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ провела международную операцию, в результате которой был ликвидирован крупный канал поставки наркотиков на Украину из-за рубежа. Изъяты наркотики на сумму около $1,5 млн.

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