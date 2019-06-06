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В Югре заместитель мэра сдавал квартиру, в которой обнаружен бордель

Происшествия

Доходы от сдачи квартиры в аренду он не задекларировал, считают в прокуратуре

Нягань, Югра, 6 июня 2019, 11:13 — REGNUM  В Нягани (ХМАО) один из заместителей главы города покидает свой пост. А прокуратура проверяет факт нарушения им требований законодательства о противодействии коррупции — чиновник скрывал доход, полученный от сдачи квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, в обязанности которых входит анализ сведений о доходах.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в сданной в аренду квартире чиновника полицейские обнаружили подпольный бордель. В пресс-службе мэрии Нягани сообщают, что вице-мэр написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

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