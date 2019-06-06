В Курганской области активизировались лжеинспекторы по труду

Курган, , 10:26 — REGNUM В Курганской области от имени Государственной инспекции труда действуют мошенники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В последнее время в Зауралье участились случаи появления в частных фирмах фиктивных инспекторов по труду. Эти люди грозят внеплановой проверкой, одновременно навязывая предпринимателям покупку печатной продукции в сфере охраны труда.

«Государственная инспекция труда напоминает, что инспекторы посещают объекты при наличии служебного удостоверения и распоряжения на проверку, подписанного руководителем и заверенного печатью. Никакие платные услуги инспектор не оказывает», — сообщают в ведомстве.

И призывают предпринимателей к бдительности. В случае появления подобных инспекторов на пороге фирмы, рекомендуется сигнализировать в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области периодически орудуют лжегазовики, которые жителям предлагают незаконную установку сигнализаторов утечки газа, а также фиктивные инспекторы противопожарной службы.

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