ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 90 единиц боеприпасов, сообщили 6 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили одну мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Минеральное, Спартак, Жабичево», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела пригорода Горловки ранение левого плеча получил мирный житель 1986 года рождения.

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