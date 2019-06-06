ВСУ ранили мирного жителя Горловки — СЦКК

Соледар, ДНР, , 09:55 — REGNUM В результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Дзержинск на окраине Горловки, ранение получил местный житель 1986 года рождения, сообщили 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ открыли огонь с использованием РПГ и стрелкового оружия.

«В результате обстрела осколочные ранения левого плеча получил мужчина, 1986 г.р., проживающий по ул. Ясная… Пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 г. Горловка в состоянии средней тяжести», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, днём ранее в республике погиб один военнослужащий и один был ранен.

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