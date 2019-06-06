Четверг, 6 Июня 2019 года
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Диспетчерам ОАО РЖД в Хабаровске предъявлено обвинение во взятках

Происшествия

Продолжается расследование коррупционного скандала на Дальневосточной железной дороге

Диспетчерам ОАО РЖД в Хабаровске предъявлено обвинение во взятках
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Хабаровск, 6 июня 2019, 09:52 — REGNUM  Трём диспетчерам Хабаровского отделения ДВЖД предъявлено обвинение в получении взяток в значительном и крупном размере. Следственные органы продолжают расследование коррупционных преступлений на Дальневосточной железной дороге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время диспетчеры ДВЖД задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Их обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение, систематически получали взятки от транспортных компаний за общее покровительство, которое выражалось в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисе ДВЖД в Хабаровске прошли обыски. В расследовании коррупционного дела принимают участие сотрудники МВД и ФСБ. В числе подозреваемых высокопоставленный чиновник ОАО РЖД из Владивостока и диспетчеры ДВЖД из Хабаровска.

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Коррупция и борьба с ней
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