Убийство женщины в Калмыкии: двое полицейских задержаны, третий в розыске

Элиста, , 09:45 — REGNUM Трое участковых уполномоченных УМВД России по городу Элиста Республики Калмыкия подозреваются в убийстве женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе СУ СКР.

По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, полицейский задушил женщину. Скрыть преступление ему помогли двое коллег: тело вывезли Кетченеровский район и спрятали в бетонированной трубе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в розыск. В отношении задержанных решается вопрос об аресте.

В МВД России уже сообщили об увольнении из органов внутренних дел сотрудников, подозреваемых в убийстве, а также ряда руководителей подразделений.

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