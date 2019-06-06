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В Свердловской области найдены пропавшие 1 июня подростки

Происшествия

Выяснилось, что ранее они уже уходили из дома

Екатеринбург, 6 июня 2019, 09:37 — REGNUM  В Свердловской области найдены трое подростков, которые пропали 1 июня. Их нашли в Екатеринбурге и доставили в полицию, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

К тому времени СКР начал проверку по факту пропажи детей. Выяснилось, что ранее они уже уходили из дома на несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подростки живут в городе Реже. Пропали они 1 июня. Их родственники заявили о пропаже 3 июня.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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