Четверг, 6 Июня 2019 года
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На Ямале дело об убийстве возвращается на доследование в третий раз

Происшествия

Следствие рассматривает лишь одну версию событий

Салехард, 6 июня 2019, 09:44 — REGNUM  На Ямале отменено постановление следователя, прекратившего уголовное дело о смерти тяжело травмированной женщины. Главный подозреваемый в третий раз допрашивается в качестве свидетеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В марте 2018 года жительница Салехарда во время застолья вышла из квартиры в сопровождении гостя. Затем она была обнаружена соседями без сознания в подъезде. Потерпевшую госпитализировали в окружную клиническую больницу, где она скончалась от полученных телесных повреждений.

«По данному факту следственным органом дважды принимались незаконные решения о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, которые были отменены надзирающим прокурором», — сообщают в надзорном ведомстве.

После третьего расследования дело было снова прекращено. Следствие, по сообщению прокуратуры, рассматривало неоднократно лишь одну версию причинения потерпевшей телесных повреждений — в результате её падения с лестничного марша. А её ранее судимый гость, который, не дождавшись приезда скорой помощи и полиции, покинул место происшествия, допрашивался только в качестве свидетеля.

Прокуратурой вновь направлено в суд ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела. Заявленное ходатайство судом вновь удовлетворено.

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Бытовые убийства
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