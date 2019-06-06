Ряд руководителей уволены из полиции Калмыкии после убийства женщины

Элиста, , 09:24 — REGNUM В Калмыкии уволены сотрудники полиции, причастные к убийству женщины, а также некоторые руководители подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщает 6 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое участковых уполномоченных из города Элисты, как установили оперативники, причастны к убийству 65-летней местной жительницы. Двое из них задержаны, третий объявлен в розыск. После служебной проверки задержанные сотрудники полиции уволены «по отрицательным мотивам», отметила Волк.

Кроме того, уволены начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Калмыкии, замначальника УМВД России по городу Элисте — начальник полиции, начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Элисте и старший участковый уполномоченный полиции того же отделения. Ряд руководителей подразделений привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавила она.

Убийство пожилой женщины произошло в Элисте 30 мая. В пресс-службе следственного управления СКР по региону уточнили, что 31 мая родственники женщины обратились в полицию с заявлением о её пропаже. Тело пропавшей нашли близ села Кегульта в Кетченеровском районе.

По версии следствия, женщина погибла от рук участкового из Элисты, с которым у неё произошел конфликт. Злоумышленник и двое его коллег увезли труп в Кетченеровский район и оставили в бетонированной трубе. Возбуждено уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

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