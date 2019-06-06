В США врачу предъявили обвиние в убийстве 25 пациентов

Колумбус, США, , 08:41 — REGNUM В американском штате Огайо бывшего врача одной из клиник обвинили в убийстве 25 пациентов, передает Fox News.

По данным телеканала, мужчина, работая врачом, в течение нескольких лет сознательно назначал потенциально смертельные дозы болеутоляющего для пациентов, чтобы «ускорить их смерть».

По словам адвоката обвиняемого, таким образом врач пытался «облегчить боль пациентов, намерения убивать их у него не было». В настоящее время мужчина арестован, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США врача государственного университета штата Огайо посмертно заподозрили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях как минимум 177 студентов в течение двух десятилетий.

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