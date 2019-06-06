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На востоке Уганды произошел оползень, есть погибшие

Происшествия

Синоптики прогнозируют продолжение дождей, жителей потенциально опасных для возникновения оползней районов призывают эвакуировать свои семьи

На востоке Уганды произошел оползень, есть погибшие
Оползень

Кампала, 6 июня 2019, 08:43 — REGNUM  На востоке Уганды после сильных дождей произошел оползень. Сообщается по меньшей мере о пяти погибших, десятки человек числятся пропавшими без вести, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Красного креста от 5 июня.

Информацию подтвердил пресс-секретарь администрации премьер-министра страны Джулиус Мукунгузи. Самому младшему из погибших было четыре года, старшему — 73 года. Их тела были извлечены волонтерами Красного креста и местной полицией.

Мукунгузи призвал жителей склонов горы Элгон, находящихся в потенциально опасных для возникновения оползней зонах, эвакуировать свои семьи.

В результате сильного дождя во вторник, 4 июня, в округе Будуда на границе с Кенией произошли три серьезных оползня, сообщается в заявлении Красного Креста. В регионе ожидают продолжения дождей.

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Оползни, лавины, сели
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