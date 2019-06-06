На востоке Уганды произошел оползень, есть погибшие

Кампала, , 08:43 — REGNUM На востоке Уганды после сильных дождей произошел оползень. Сообщается по меньшей мере о пяти погибших, десятки человек числятся пропавшими без вести, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Красного креста от 5 июня.

Информацию подтвердил пресс-секретарь администрации премьер-министра страны Джулиус Мукунгузи. Самому младшему из погибших было четыре года, старшему — 73 года. Их тела были извлечены волонтерами Красного креста и местной полицией.

Мукунгузи призвал жителей склонов горы Элгон, находящихся в потенциально опасных для возникновения оползней зонах, эвакуировать свои семьи.

В результате сильного дождя во вторник, 4 июня, в округе Будуда на границе с Кенией произошли три серьезных оползня, сообщается в заявлении Красного Креста. В регионе ожидают продолжения дождей.