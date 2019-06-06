В Свердловской области пропали трое детей

Реж, Свердловская область, , 08:22 — REGNUM В Свердловской области без вести пропали трое детей возрастом 10, 11 и 13 лет. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Из своих домов в городе Реже они ушли 1 июня. с тех пор их не видели. О пропаже детей их родственники заявили в полицию 3 июня. Личный состав местного отдела внутренних дел поднят по тревоге.

В спортзале местного отдела полиции создан временный штаб. Сотовых телефонов у пропавших нет. Полиция просит граждан оказать помощь в их поисках.