Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Свердловской области пропали трое детей

Происшествия

Ушли они 1 июня

Реж, Свердловская область, 6 июня 2019, 08:22 — REGNUM  В Свердловской области без вести пропали трое детей возрастом 10, 11 и 13 лет. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Из своих домов в городе Реже они ушли 1 июня. с тех пор их не видели. О пропаже детей их родственники заявили в полицию 3 июня. Личный состав местного отдела внутренних дел поднят по тревоге.

В спортзале местного отдела полиции создан временный штаб. Сотовых телефонов у пропавших нет. Полиция просит граждан оказать помощь в их поисках.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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