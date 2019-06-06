Жительницу Кении подозревают в том, что она зашила рот своего сына

Найваша , Кения, , 08:07 — REGNUM По подозрениям жительница города Найваша зашила своему сыну рот за то, что он плохо успевал в школе, передает газета Mwananchi.

По информации издания, инцидент произошел 4 июня. Подозреваемая работала в салоне красоты, как сообщили соседи.

«Она начала бить сына, а когда он закричал, она решила зашить ему рот иглой и нитками для шитья одежды», — рассказал сосед.

Он добавил, что, когда в происходящее вмешались соседи, подозреваемая скрылась с места преступления.

Окружной комиссар Джулиус Ньяга подтвердил произошедшее и отметил особую жестокость преступления.

«Полиция начала поиски подозреваемой после того, как о произошедшем сообщило руководство школы», — заявил Ньяга.

Он призвал жителей страны прекратить жестокое обращение со своими детьми и обращаться за профессиональной помощью, если у детей возникают проблемы.