Четверг, 6 Июня 2019 года
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Жительницу Кении подозревают в том, что она зашила рот своего сына

Происшествия

Таким образом мать хотела наказать сына за плохую успеваемость в школе

Найваша , Кения, 6 июня 2019, 08:07 — REGNUM  По подозрениям жительница города Найваша зашила своему сыну рот за то, что он плохо успевал в школе, передает газета Mwananchi.

По информации издания, инцидент произошел 4 июня. Подозреваемая работала в салоне красоты, как сообщили соседи.

«Она начала бить сына, а когда он закричал, она решила зашить ему рот иглой и нитками для шитья одежды», — рассказал сосед.

Он добавил, что, когда в происходящее вмешались соседи, подозреваемая скрылась с места преступления.

Окружной комиссар Джулиус Ньяга подтвердил произошедшее и отметил особую жестокость преступления.

«Полиция начала поиски подозреваемой после того, как о произошедшем сообщило руководство школы», — заявил Ньяга.

Он призвал жителей страны прекратить жестокое обращение со своими детьми и обращаться за профессиональной помощью, если у детей возникают проблемы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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