Жительницу Кении подозревают в том, что она зашила рот своего сына

Найваша , Кения, 6 июня 2019, 08:07 — REGNUM По подозрениям жительница города Найваша зашила своему сыну рот за то, что он плохо успевал в школе, передает газета Mwananchi.
По информации издания, инцидент произошел 4 июня. Подозреваемая работала в салоне красоты, как сообщили соседи.
«Она начала бить сына, а когда он закричал, она решила зашить ему рот иглой и нитками для шитья одежды», — рассказал сосед.
Он добавил, что, когда в происходящее вмешались соседи, подозреваемая скрылась с места преступления.
Окружной комиссар Джулиус Ньяга подтвердил произошедшее и отметил особую жестокость преступления.
«Полиция начала поиски подозреваемой после того, как о произошедшем сообщило руководство школы», — заявил Ньяга.
Он призвал жителей страны прекратить жестокое обращение со своими детьми и обращаться за профессиональной помощью, если у детей возникают проблемы.