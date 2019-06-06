Четверг, 6 Июня 2019 года
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Боевики убили восемь солдат армии Египта

Происшествия

Число жертв может увеличиться, считают местные СМИ

Каир, 6 июня 2019, 07:33 — REGNUM  На севере Синая боевики напали на КПП вооруженных сил Египта. В результате атаки погибли восемь человек, передает RFI Kiswahili.

По информации издания, атака произошла в городе Эль-Ариш в среду, 5 июня. В это время мусульмане Египта отмечают религиозный праздник Ид аль-Фитр.

«Восемь солдат погибли, трое были ранены. Все были сотрудниками служб безопасности Египта», — сообщается в официальном заявлении врачей.

Местный телеканал предупреждает о возможном увеличения числа погибших, так как нападавшие планировали атаки на несколько блокпостов.

Ответственность за нападение взяла группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о том, что сотрудники вооруженных сил Египта совершали военные преступления в отношении местных жителей Синая во время операций против боевиков.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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