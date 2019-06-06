Четверг, 6 Июня 2019 года
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ЛНР: ВСУ обстреляли посёлок Крутая Гора

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 6 июня 2019, 07:21 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР украинскими силовиками, заявили 6 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Вечером, 5 июня, со стороны посёлка Старый Айдар в направлении Крутой Горы боевики ВСУ выпустили 15 гранат из гранатомёта АГС, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, предыдущие сутки прошли спокойно, обстрелов территории ЛНР не было.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ВСУ продолжают концентрировать технику возле линии соприкосновения. В жилой застройке двух населённых пунктов разведка ЛНР обнаружила зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику.

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