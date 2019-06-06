Четверг, 6 Июня 2019 года
08:14:00 МСК

В Курганской области расследуется смерть роженицы

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Шадринск, Курганская область, 6 июня 2019, 08:13 — REGNUM  В курганском городе Шадринске возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы. По данным следствия, гибели женщины предшествовала обильная кровопотеря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла 22 мая 2019 года в родильном отделении ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» после кесарева сечения у 39-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить