Шестеро мигрантов погибли в ДТП в Техасе

Хьюстон, США, , 05:04 — REGNUM Шестеро нелегальных мигрантов из Сальвадора погибли в результате ДТП в американском штате Техас, передает телеканал KSAT12.

Сообщается, что полиция американского Робстауна преследовала внедорожник с мигрантами, пытавшийся уйти от правоохранителей, однако приостановила погоню из-за сильного дождя и мокрых дорог.

Внедорожник же врезался в водосточную канаву недалеко от города Корпус-Кристи. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая три полицейских мотоциклиста, сопровождавших кортеж американского президента Дональда Трампа в штате Луизина, попали в ДТП и получили травмы. Пострадавших полицейских госпитализировали.

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