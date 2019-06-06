Четверг, 6 Июня 2019 года
05:04:14 МСК

Шестеро мигрантов погибли в ДТП в Техасе

Происшествия

Они пытались скрыться от полиции на внедорожнике

Хьюстон, США, 6 июня 2019, 05:04 — REGNUM  Шестеро нелегальных мигрантов из Сальвадора погибли в результате ДТП в американском штате Техас, передает телеканал KSAT12.

Сообщается, что полиция американского Робстауна преследовала внедорожник с мигрантами, пытавшийся уйти от правоохранителей, однако приостановила погоню из-за сильного дождя и мокрых дорог.

Внедорожник же врезался в водосточную канаву недалеко от города Корпус-Кристи. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая три полицейских мотоциклиста, сопровождавших кортеж американского президента Дональда Трампа в штате Луизина, попали в ДТП и получили травмы. Пострадавших полицейских госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Мотоциклисты из кортежа Трампа попали в ДТП в Луизиане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить