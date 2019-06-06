Пять человек стали жертвами обрушения здания в центральной части Китая

Ичан, Китай, , 04:51 — REGNUM Пять человек погибли и еще один получил ранение в результате обрушения старого знания в одной из деревень центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 10:10 по местному времени 4 июня, когда группа рабочих занимались его сносом в деревни Шичжугуань городка Шуйюэсы уезда Синшань города Ичан. Раненый по-прежнему находится в госпитале в стабильном состоянии. Власти занимаются устранением последствий происшествия. Все причастные к трагедии находятся в полицейском участке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая произошло обрушение строящейся линии метро в китайском городе Циндао. Погибло несколько человек.

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