Четверг, 6 Июня 2019 года
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Пять человек стали жертвами обрушения здания в центральной части Китая

Происшествия

Рабочие неудачно снесли здание

Ичан, Китай, 6 июня 2019, 04:51 — REGNUM  Пять человек погибли и еще один получил ранение в результате обрушения старого знания в одной из деревень центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 10:10 по местному времени 4 июня, когда группа рабочих занимались его сносом в деревни Шичжугуань городка Шуйюэсы уезда Синшань города Ичан. Раненый по-прежнему находится в госпитале в стабильном состоянии. Власти занимаются устранением последствий происшествия. Все причастные к трагедии находятся в полицейском участке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая произошло обрушение строящейся линии метро в китайском городе Циндао. Погибло несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте обрушения линии метро в Китае найдены тела всех рабочих

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Обрушения зданий
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