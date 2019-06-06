В Приамурье задержали членов ОПГ на крупной краже с поличным

Благовещенск, , 03:29 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска в Приамурье задержали преступную группу, специализирующуюся на краже драгоценностей, охотничьего оружия и элитного алкоголя из коттеджей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает пресс-служба МВД России, оперативники уголовного розыска УМВД Приамурья, изучив способ совершения преступлений, предположили, что кражи совершаются одними и теми же людьми. Было установлено, что эти люди неоднократно приезжали в Благовещенский район, в помещения проникали, отжав монтировкой пластиковые окна. Похищали ювелирные изделия, охотничье и травматическое оружие, элитный алкоголь.

«Проанализировав ситуацию, оперуполномоченные определили конкретный участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда были направлены специальные группы патрулирования, в состав которых вошли полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным — подозреваемые были задержаны с поличным», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные могут быть причастны к совершению 21 кражи в Благовещенске, Благовещенском районе и в Белогорске. В ходе обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту кражи моста. Металлическая конструкция мостового перехода была похищена злоумышленниками. По версии следствия, металлические конструкции моста длиной 23 метра и весом 56 тонн были похищены еще в мае 2019 года.