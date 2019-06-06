Четверг, 6 Июня 2019 года
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Фургон с жареной курицей взорвался в Италии, пострадали 20 человек

Происшествия

В фургоне взорвался газовый баллон

Рим, 6 июня 2019, 02:59 — REGNUM  На итальянском острове Сицилия в городе Джела взорвался фургон, в котором продавали жареную курицу, в результате взрыва пострадали 20 человек, сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что в продававшем на рынке города жареную курицу фургоне взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 20 человек, из них четверо получили тяжелые ранения. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Дагестане в пассажирском автомобиле УАЗ произошел взрыв газового оборудования. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них — один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, остальные получили ожоги средней степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский УАЗ взорвался в Дагестане: есть пострадавшие

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Взрывы бытового газа
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