Фургон с жареной курицей взорвался в Италии, пострадали 20 человек

Рим, , 02:59 — REGNUM На итальянском острове Сицилия в городе Джела взорвался фургон, в котором продавали жареную курицу, в результате взрыва пострадали 20 человек, сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что в продававшем на рынке города жареную курицу фургоне взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 20 человек, из них четверо получили тяжелые ранения. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Дагестане в пассажирском автомобиле УАЗ произошел взрыв газового оборудования. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них — один ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, остальные получили ожоги средней степени тяжести.

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