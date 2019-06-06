Техник погиб при аварии на канатной дороге в Швейцарии

Берн, , 01:25 — REGNUM Один техник погиб, еще шестеро получили ранения в результате обрыва кабеля на канатной дороге в кантоне Обвальден в Швейцарии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что техники проводили плановое обслуживание на канатной дороге в районе горы Титлис и осматривали несущий кабель, который в ходе работ внезапно оборвался. В результате разрыва часть кабеля ударила одного из работников, он получил тяжелые травмы и скончался на месте. Еще шесть техников получили травмы, среди них двое получили тяжелые ранения. Прокуратура начала расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня турист упал с канатной дороги в Карачево-Черкесии и погиб. По предварительной версии, мужчине стало плохо во время поездки на канатной дороге и он упал. Спасатели отвезли тело погибшего в поселок.

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