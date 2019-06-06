Четверг, 6 Июня 2019 года
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Потушен пожар в здании склада на юге Москвы

Происшествия

Информации о пострадавших не сообщалось

Москва, 6 июня 2019, 00:44 — REGNUM  В складском здании на юге Москвы ликвидирован пожар, сообщает пресс-служба столичного управления ГУ МЧС России.

Сообщается, что спасатели получили в 21:52 по московскому времени информацию о пожаре в здании склада на лице Дорожной. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже здания. Огнем было охвачено около 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано к 23:18. Информации о пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Москве ликвидировали пожар в административном здании на улице Боровой. Пожар был потушен к 16:45 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

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