Среда, 5 Июня 2019 года
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В США в штате Нью-Мексико взорвался склад пиротехники. Есть раненые

Происшествия

О погибших сообщений не поступало

Вашингтон, 5 июня 2019, 23:57 — REGNUM  В американском штате Нью-Мексико несколько человек получили ранения и ожоги в результате взрыва на складе фейерверков, сообщает 5 июня NBC.

Местная полиция утверждает, что пострадавшие получили многочисленные ранения, однако никто не погиб.

По некоторым данным, взрыв произошел на складе, расположенном на территории аэропорта в городе Розуэл.

По информации местных властей, пострадали пять человек. Причина взрыва выясняется.

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