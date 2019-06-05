В США в штате Нью-Мексико взорвался склад пиротехники. Есть раненые

Вашингтон, 5 июня 2019, 23:57 — REGNUM В американском штате Нью-Мексико несколько человек получили ранения и ожоги в результате взрыва на складе фейерверков, сообщает 5 июня NBC.
Местная полиция утверждает, что пострадавшие получили многочисленные ранения, однако никто не погиб.
По некоторым данным, взрыв произошел на складе, расположенном на территории аэропорта в городе Розуэл.
По информации местных властей, пострадали пять человек. Причина взрыва выясняется.
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