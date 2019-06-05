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В Свердловской области на заводе смертельно травмирован рабочий

Происшествия

Идёт проверка

В Свердловской области на заводе смертельно травмирован рабочий
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Асбест, Свердловская область, 5 июня 2019, 21:07 — REGNUM  В свердловском городе Асбесте на одном из местных предприятий смертельно травмирован рабочий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла днём 5 июня. Рабочий 1975 года рождения получил травму из-за разгерметизации ёмкости, которая была задействована в процессе производства. Спустя непродолжительное время гражданин скончался.

Сейчас сотрудники СКР ведут проверку по факту ЧП. По её итогам будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

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Производственный травматизм и охрана труда
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