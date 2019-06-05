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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, он помещен в реанимацию

Происшествия

Продюсер по ошибке выпил химическую жидкость для прочистки труб

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, он помещен в реанимацию
Иллюстрация: Mos.ru
Скорая помощь

Москва, 5 июня 2019, 18:54 — REGNUM  Медики оценивают состояние известного российского продюсера Бари Алибасова, который по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, как тяжелое — он помещен в реанимацию. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает агентство «Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке выпил химическое средство для прочистки труб. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Его сын рассказал, что у Алибасова очень слабое зрение, и без очков он практически ничего не видит. Он захотел пить и по ошибке взял бутылку, в которой находилось средства для прочистки труб.

Пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин рассказал, что у Алибасова четвертая степень ожога желудка, однако он в сознании и дышит самостоятельно.

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