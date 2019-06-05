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Следователи из Москвы расследуют на Ямале тройное убийство

Происшествия

По предварительным данным следствия, трагедия произошла на почве личного конфликта

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 5 июня 2019, 18:04 — REGNUM  В ямальский город Ноябрьск из Москвы прибыла группа сотрудников центрального аппарата МВД России для всестороннего изучения обстоятельств гибели двух участковых уполномоченных полиции и супруги одного из них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью. По информации СМИ, причиной стал любовный треугольник.

Напомним, утром 3 июня 2019 года в городе Ноябрьске по местному времени в салоне автомобиля обнаружено тело участкового уполномоченного полиции 1985 года рождения с огнестрельным ранением груди. Тем временем в помещении опорного пункта полиции обнаружено тело второго участкового, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Затем найдена убитой супруга одного из погибших у них на квартире.

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