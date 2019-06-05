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Дорогу на Домбай заблокировал сель, сошедший в горах Карачаево-Черкесии

Происшествия

На время восстановительных работ МЧС просит воздержаться от поездок в этом направлении

Дорогу на Домбай заблокировал сель, сошедший в горах Карачаево-Черкесии
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Сход селя в Карачаевском районе. ФАД «Черкесск – Домбай»

Черкесск, 5 июня 2019, 17:24 — REGNUM  Непогода вмешалась в обеспечение транспортного сообщения с курортным поселком Домбай в Карачаево-Черкесии. В Карачаевском районе произошел сход селевых потоков, которые заблокировали движение автотранспорта, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация об инциденте поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС «ГУ МЧС России по КЧР» около 14:00. По данным ведомства, на 77-м километре федеральной автомобильной дороги Черкесск — Домбай произошел сход селевых потоков. В настоящее время движение автотранспорта на данном участке ограничено, проезд осуществляется по одной полосе автодороги.

Прибывшая на метро происшествия оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в количестве трех человек и одной единицы техники, оценила, объем сошедших селевых масс в 30 м3. При сходе селя никто не пострадал. В зону его схода для ликвидации последствия природной ЧС привлечены 17 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека и две единицы техники.

В спасательном ведомстве предупредили граждан о происшествии и призвали воздержаться от поездок в данном направлении.

Напомним, с 3 июня в Карачаево-Черкесии идут дожди, местами ливневые. В ряде населенных пунктов они имели масштабы серьезных стихийных явлений, вызвавших повреждение сельхозугодий градом. Так, в ауле Хабез Хабезского района республики выпал град размером с голубиное яйцо. Град размером помельче прошел на подъезде к городу Черкесску, в Усть-Джегуте, Зеюко, Эльбургане.

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