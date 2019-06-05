Среда, 5 Июня 2019 года
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Пожар в административном здании в Москве ликвидирован

Происшествия

В 15:22 огонь был локализован, в 16:45 – потушен

Москва, 5 июня 2019, 17:13 — REGNUM  В Москве ликвидирован пожар в административном здании на улице Боровой, сообщили журналистам 5 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 16:45 пожар на улице Боровая, дом 7, строение 10 ликвидирован», — проинформировали в МЧС.

Сигнал оперативному дежурному о пожаре поступил в 14:29. По данным ведомства, происходило загорание деревянного обрешётника кровли административного здания. Площадь пожара составила 200 метров.

В 15:22 огонь был локализован, в 16:45 — потушен.

Согласно открытым данным, в административном здании по этому адресу расположен центр обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в подвале здания отдела полиции в московском районе Орехово-Борисово Южное произошло возгорание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве эвакуировали отдел полиции из-за пожара

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Пожары в административных зданиях
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