Пожар в административном здании в Москве ликвидирован

Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве ликвидирован пожар в административном здании на улице Боровой, сообщили журналистам 5 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 16:45 пожар на улице Боровая, дом 7, строение 10 ликвидирован», — проинформировали в МЧС.

Сигнал оперативному дежурному о пожаре поступил в 14:29. По данным ведомства, происходило загорание деревянного обрешётника кровли административного здания. Площадь пожара составила 200 метров.

В 15:22 огонь был локализован, в 16:45 — потушен.

Согласно открытым данным, в административном здании по этому адресу расположен центр обработки данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в подвале здания отдела полиции в московском районе Орехово-Борисово Южное произошло возгорание.

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