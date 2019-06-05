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В ДНР рассказали о потерях за сутки

Происшествия

Представитель Народной милиции выразил соболезнования семье погибшего

Донецк, 5 июня 2019, 16:00 — REGNUM  За минувшие сутки погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР и ещё один получил ранения, заявил 5 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«В результате вражеских обстрелов один защитник Республики погиб, и один получил ранения», — рассказал он.

Безсонов выразил соболезнования семье погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации напряжённости в Донбассе, хотя РФ не является участницей конфликта.

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Война в Донбассе
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