В Индонезии затонуло судно: 15 человек числятся пропавшими без вести

Джакарта, , 15:59 — REGNUM Судно KM Lintas Timur, перевозившее цемент, затонуло в проливе Талиабо на севере Малуку, сообщает информационный портал Detik.

«На борту судна находилось 16 человек. В настоящее время 15 человек числятся пропавшими без вести, а одного удалось спасти», — заявил офицер оперативного командного центра Индонезии Кадек Деди в здании министерства транспорта в Джакарте 5 июня.

В ходе пресс-конференции в национальном командном пункте Кадек Деди упомянул о планах расширить зону поиска. Однако поиски все еще сосредоточены вокруг области обнаружения выжившего.

«Высокие волны и плохая погода сделали судно шатким и неконтролируемым», — пояснил Кадек Деди.

Судно, перевозившее цемент, отправилось из Битунга, провинции Северный Сулавеси, в направлении Моровали, провинции Центральный Сулавеси 1 июня. По дороге двигатель корабля сломался, поэтому капитан начал искать ближайший порт для ремонта. После ремонта судно продолжило плавание. Однако двигатель снова дал сбой и все системы корабля перестали функционировать.